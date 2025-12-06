Passer la navigation
Coupe du monde 2026 : Les Diables débuteront le 15 juin à Seattle contre l’Egypte

Les Diables Rouges entameront leur parcours dans la Coupe du monde le 15 juin contre l’Egypte à Seattle, à 21h00 heure belge, dans le groupe G. La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé le calendrier de la phase de groupes samedi, au lendemain du tirage au sort, lors d’une seconde cérémonie.

Les Belges rencontreront ensuite l’Iran le 21 juin à Los Angeles, à nouveau à 21h00 heure belge. Ils termineront cette phase de groupes contre la Nouvelle-Zélande à Vancouver le 27 juin à 5h00 du matin heure belge.

Belga

