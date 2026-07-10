Coupe du monde 2026: la France domine le Maroc, entre joie et déception à Bruxelles

La France a battu le Maroc 2-0 (mi-temps 0-0), à l’issue du premier quart de finale de la Coupe du monde 2026 de football, jeudi à Foxborough près de Boston.

Kylian Mbappé (60e), a inscrit son 8e but de la compétition et rejoint l’Argentin Lionel Messi en tête de ce classement. Ousmane Dembélé (66e) a rapidement mis la France définitivement à l’abri face à un Maroc, décevant, qui n’a jamais été dangereux en attaque. En outre, Mbappé a manqué la conversion d’un penalty à la 28e minute.

À l’issue du 183e match disputé sous la conduite de Didier Deschamps, la France a obtenu le droit de disputer sa 3e demi-finale consécutive en Coupe du monde. Elle y rencontrera le mardi 14 juillet (21h00 belges) à Dallas, le vainqueur du quart de finale entre l’Espagne en Belgique, qui se joue vendredi (21h00 belges) à Los Angeles.

Dès l’entame, la France a posé le pied sur la ballon et imposé son jeu. Un tir de Mbappé (4e) obligea Bounou à se détendre. Sur le corner, la tête d’Upamecano mettait encore Bounou en valeur.

Repliés devant leur rectangle, les Lions de l’Atlas, qui n’alignaient pas de pointe en attaque, Saibari étant blessé, attendaient les Français, qui faute d’espaces, devaient se montrer patients en organisant le siège du rectangle des vainqueurs de la CAN.

À la suite d’une des rares percées marocaines, les Bleus obtinrent enfin de l’espace. La transition était mise à profit. Mbappé s’échappait et était arrêté fautivement par Mazraoui (25e). L’arbitre argentin. M. Tello accordait le penalty. Le capitaine français avait une occasion en or d’ouvrir le score et de porter à 8 le nombre de ses buts dans cette Coupe du monde. L’envoi de Mbappé, trop mou, était capté par le portier marocain (28e). Il mettait ainsi fin à une série de 15 penaltys consécutifs réussis avec la France.

Bounou sauvait encore son équipe sur une percée de Doué, préféré à Barcola, sur le flanc gauche français (35e). Un tir flottant de Digne s’écrasait encore sur la transversale avant la pause (90e+2).

Le Maroc prit davantage d’initiatives, à la reprise, en contres essentiellement, sans parvenir en zone de conclusion.

Doué d’une frappe sèche trouva encore Bounou sur sa trajectoire (55e). S’en suivit un moment fort de la France. Mbappé le convertissait d’un tir brossé de l’entrée du rectangle (1-0, 60e). Son 20e but en 20 matchs de Coupe du monde. Désormais libérés, les Bleus se rassuraient dès la 66e par le Ballon d’Or Ousmane Dembélé (2-0), sur service de Mbappé, juste avant la pause hydratation.

Le capitaine français, touché à la cheville droite, céda sa place à la 77e à Mateta.

Le premier et seul tir cadré marocain n’intervint qu’à la 83e, Maignan repoussant un coup franc de Ounahi et la reprise de la tête de El Aynaoui, sur le corner, manqua le cadre. Trop peu pour revendiquer une place de demi-finaliste face au grand favori de la compétition.

Dans le centre de Bruxelles et dans d’autres communes, les supporters étaient venus en nombre voir le match et soutenir leur équipe. Beaucoup de supporters marocains, mais aussi français. Après le coup de sifflet finale, la déception accompagnée de fierté pouvaient se lire sur les visages de supporters marocains. Côté français, les supporters exultaient de joie après avoir atteint les demi-finales..

Rédaction avec Belga