Conference League : Anderlecht affronte Bucarest, le premier match de Veldman comme T1

Pour son premier match comme entraîneur intérimaire d’Anderlecht, contre le FCSB jeudi (18h45) en Conference League, Robin Veldman a choisi d’aligner une défense à quatre, selon les compositions annoncées par l’UEFA.

Le gardien et capitaine Hendrik Van Crombrugge trouvera devant lui Michael Murillo à droite, Jan Vertonghen et Wesley Hoedt dans l’axe et Moussa Ndiaye à gauche. Amadou Diawara et Kristian Arnstad évolueront dans l’entrejeu. Seul en pointe, Fabio Silva aura derrière lui un trio formé par Lior Refaelov, Yari Verschaeren et Francis Amuzu.

Par rapport au ‘Clasico’ de dimanche passé face au Standard (3-1 avant l’arrêt du match), qui a couté sa place à Felice Mazzu, Veldman a procédé à deux changements de le onze de base: Zeno Debast, touché à la cheville, est remplacé par Ndiaye en défense et Majeed Ashimeru cède son poste à Arnstad au milieu. Le système devrait être différent, le 3-5-2 étant abandonné au profit d’un 4-2-3-1.

Nommé lundi en remplacement de Mazzu, licencié, Veldman dirigeait jusqu’ici les moins de 23 ans en Challenger Pro League.

Face à la lanterne rouge du groupe B (1 point), Anderlecht, qui compte 4 points après 4 journées, doit absolument s’imposer pour garder un espoir de qualification avant de se déplacer à Silkeborg, deuxième avec 6 points, lors de la dernière journée. Les Danois joueront à West Ham (12 points, déjà qualifié) à 21h.

■ Duplex de Michel Geyer et Béatrice Broutout