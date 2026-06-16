Christian Burgess quitte l’Union après 6 saisons pour La Gantoise
Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l’Union Saint-Gilloise, Christian Burgess a paraphé un contrat de deux ans à Gand. Les Buffalos ont officialisé mardi le transfert du défenseur anglais.
Deux semaines après avoir annoncé son départ de l’Union, où il a défendu les couleurs jaunes et bleues pendant six saisons, Burgess rejoint les Buffalos qui disputeront les tours préliminaires de la Conference League. Le solide défenseur de 34 ans aura pour mission d’apporter expérience et solidité à la défense gantoise.
En phase classique, Gand avait encaissé 47 buts en 30 rencontres, avant 14 autres en Champions Playoffs.
Burgess a disputé plus de 250 matches en division 1 en Belgique, en six saisons, toutes disputées donc sous le maillot du club bruxellois. Il a remporté la Coupe de Belgique en 2024 et 2026, ne manquant en outre aucune des minutes en 8 matches de Ligue des Champions des Unionistes la saison dernière, rappelle le communiqué de La Gantoise.
À la Planet Groupe Arena, Burgess retrouvera notamment son ancien coéquipier Siebe Van der Heyden qui avait quitté le parc Duden en 2023 pour rejoindre le club espagnol de Majorque avant de revenir en Belgique.
En phase classique, Gand avait encaissé 47 buts en 30 rencontres, avant 14 autres en Champions Playoffs.
Burgess a disputé plus de 250 matches en division 1 en Belgique, en six saisons, toutes disputées donc sous le maillot du club bruxellois. Il a remporté la Coupe de Belgique en 2024 et 2026, ne manquant en outre aucune des minutes en 8 matches de Ligue des Champions des Unionistes la saison dernière, rappelle le communiqué de La Gantoise.
À la Planet Groupe Arena, Burgess retrouvera notamment son ancien coéquipier Siebe Van der Heyden qui avait quitté le parc Duden en 2023 pour rejoindre le club espagnol de Majorque avant de revenir en Belgique.
Belga