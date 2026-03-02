Championnats de Belgique en salle toutes catégories : 6 médailles tous métaux confondus pour les athlètes bruxellois

Encore en catégorie “Espoirs”, elle rafle le titre de championne de Belgique toute catégories confondues pour la première fois. C’est lors de sa dernière tentative à une hauteur de 4 mètres 05 que l’athlète de l’Excelsior est allée chercher l’or de ce concours.

Au triple-saut masculin, Loïc Basseg (CSF) a décroché sa première médaille en salle dans cette discipline. Deuxième des sélectionnés sur le papier, le triple-sauteur du club de la Forestoise rafle le bronze avec une meilleure marque à 14 mètres 36.

Au saut en hauteur, Jos Gamuela Ngamunguela (RESC) espérait décrocher l’or national. Il cale à une barre fixée à 2 mètres. Un résultat qui lui vaudra de prendre le bronze de ce concours.

La sprinteuse affilée à l’Excelsior Bruxelles, Delphine Nkansa (RESC), a débarqué de Paris le temps d’un week-end dans son pays natal qu’est la Belgique, pour participer à ces Nationaux indoor. Elle termine 3e du 60 mètres en 7″29.. à 14 centièmes du minimum, établi à 7″15 donc, pour les Championnats du monde en salle en Pologne, qui se tiendront en mars prochain. Mais qu’importe… Une sélection pour un championnat international n’était pas son objectif cet hiver.

Au triple-saut féminin, Saliyya Guisse (RESC) ajoute une nouvelle médaille à son palmarès. Elle a livré bataille avec l’autre grande favorite de ce concours, la Hannutoise Ilona Masson. L’athlète de l’Excelsior empochera finalement l’argent avec un meilleur saut à 13 mètres 50.

Sur le double tour de piste (l’anneau en salle est de 200 mètres.), Dylan Borlée (OEH) a goûté à la compétition pour la première fois cet hiver. Un retour sur une ligne de départ dont il tire du plaisir et des enseignements positifs pour la saison d’été qui arrive à grands pas. Dylan termine 5e avec un chrono de 46″85.

Cinquième place également pour la spécialiste du 800 mètres, Camille Muls (RESC), qui a figuré en bonne position pour une médaille de bronze jusqu’à 250 mètres de l’arrivée, devant composer avec un retour de ses adversaires dans le dernier tour, au-dessus d’elle lors de cette course de championnats. Elle signe un temps de 2’06.

■ Reportage de L.Vandormael et N.Fasquel