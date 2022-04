BXL Tour 2022 : Schaerbeek offre 100 inscriptions aux habitants de la commune

La course, de 40 km, se déroulera le 19 juin à Bruxelles.

La course fait quarante kilomètres et est ouverte aux cyclistes confirmés et amateurs. Elle se déroulera le dimanche 19 juin prochain dans les rues de Bruxelles. Les participants passeront notamment à Schaerbeek, via les boulevards Reyers, Wahis et Lambermont avant d’atteindre le pont Van Praet.

Cette année, la commune de Schaerbeek a donc décidé de proposé l’inscription à 100 Schaerbeekois (50 hommes et 50 femmes). Seules conditions pour en bénéficier : avoir plus de 18 ans et résider à Schaerbeek.

#BXLTour 2022 : Eerste 100 inschrijvingen gratis ! Win uw inschrijving voor BXL Tour 2022 en doe mee voor Schaarbeek 🚴 Wil je het team van Schaarbeek vervoegen ? Het is heel eenvoudig, vind alle informatie 👇https://t.co/poYkIkabL5 pic.twitter.com/JP8jbiHlr2 — Schaerbeek 1030 Schaarbeek (@AchilleColignon) April 27, 2022

