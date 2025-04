Bruxelles et Louvain accueilleront la première édition des Championnats d’Europe de running

Ce week-end, Bruxelles et surtout Louvain accueilleront la toute première édition des Championnats d’Europe de running. Répartie sur six épreuves, la délégation belge aligne plusieurs sérieux candidats aux médailles.

Le moment fort aura lieu dimanche matin avec le marathon entre Bruxelles et Louvain. Chez les dames, l’Israélienne Lonah Chemtai Salpeter part favorite grâce à son record de 2h17:45. L’Espagnole Majida Maayouf (2h21:01) est sa principale rivale. Hanne Verbruggen, meilleure Belge avec 2h26:32, détient le 8e temps des engagées: une place sur le podium serait un exploit.

Chez les messieurs, Israël est aussi en tête des pronostics avec Maru Teferi (2h04:44), médaillé aux Mondiaux et à l’Euro, et Ayale Gashau (2h04:53). Le meilleur Belge, Thomas De Bock (2h10:17), part avec le 14e chrono. Le semi-marathon, couru samedi dans les rues de Louvain, pourrait sourire davantage aux Belges. Chez les dames, Juliette Thomas (1h09:48) et Chloé Herbiet (1h10:04) figurent parmi les grandes favorites, avec les 2e et 4e temps au départ. Simon Debognies, chez les messieurs, affiche un solide 1h01:02, 6e chrono des inscrits.

Enfin, dimanche, le 10 kilomètres viendra clôturer ces championnats. Jana Van Lent (31:17) possède le 4e temps des engagées et peut viser une médaille. Chez les messieurs, Isaac Kimeli, fort de son 27:10 et de son expérience internationale, est un prétendant très sérieux au podium. Entre promesses confirmées et outsiders ambitieux, la Belgique peut rêver d’un week-end européen brillant sur ses terres.

Belga