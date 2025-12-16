Bruxelles candidate au Grand Départ du Tour de France Femmes 2030

Relancé en 2022, le Tour de France Femmes n’est parti qu’une seule fois de l’étranger jusqu’à présent, en 2024 à Rotterdam.

La Ville de Bruxelles a déposé une candidature pour accueillir le Grand Départ du Tour de France Femmes, a annoncé l’échevine des Sports de la capitale Florence Frelinx (MR) dans les colonnes de la DH mardi.

Bruxelles accueillera déjà les championnats du monde de cyclisme sur route en 2030, année du bicentenaire de la Belgique. La capitale avait aussi été le départ du Tour de France masculin en 2019.

La candidature doit maintenant être approuvée par l’organisateur Amaury Sport Organisation (ASO). Les villes de départ des éditions 2028 et 2029 n’ont pas encore été annoncées.

Relancé en 2022, le Tour de France Femmes n’est parti qu’une seule fois de l’étranger jusqu’à présent, en 2024 à Rotterdam. L’édition 2026 s’élancera toutefois de la Suisse et le départ 2027 est prévu au Royaume-Uni.

Belga