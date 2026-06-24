Bruxelles accueillera l’EuroHockey Indoor Championship 2030

Bruxelles accueillera l’EuroHockey Indoor Championship en janvier 2030, une compétition majeure de hockey en salle réunissant les meilleures nations européennes.

L’événement se déroulera du 10 au 13 janvier et concernera à la fois les tournois masculin et féminin. Cette désignation intervient après l’annonce de la candidature portée par la Ville de Bruxelles, qui voit dans cette organisation une opportunité de renforcer la place du sport dans les célébrations du bicentenaire de la Belgique en 2030.

L’échevine des Sports Florence Frelinx (MR) souligne l’ambition de faire du sport un fil conducteur de cette année symbolique et d’attirer des événements internationaux capables de faire rayonner Bruxelles.

Du côté de la Fédération belge de hockey, la satisfaction est également importante, son CEO Serge Pilet rappelant que la Belgique a déjà accueilli plusieurs éditions européennes et que cette édition bruxelloise sera une première pour un tournoi combiné masculin et féminin dans la capitale.

Au-delà de l’aspect sportif, les autorités communales espèrent renforcer la visibilité internationale de Bruxelles et faire de la ville une vitrine du hockey européen le temps de quelques jours.

Rédaction