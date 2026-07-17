Le Schaerbeekois Mohamed Ouahbi confirmé à la tête du Maroc

La fédération royale marocaine de football (FRMF) a confirmé jeudi Mohamed Ouahbi à la tête de la sélection nationale, malgré les critiques d’une partie des supporters et des médias après l’élimination des Lions de l’Atlas en quarts de finale du Mondial 2026.

Dans un communiqué, la FRMF indique que son comité exécutif, réuni jeudi, a décidé de renouveler “sa confiance au sélectionneur (…) dans sa mission” auprès de l’équipe marocaine, qu’il dirige depuis mars après avoir succédé à Walid Regragui, quelques semaines avant le début de la Coupe du monde.

La Fédération n’avait alors pas précisé la durée de son contrat. Agé de 49 ans, le Schaerbeekois avait toutefois affirmé en mai, dans un entretien accordé à beIN Sports que son contrat courrait “jusqu’à la Coupe du monde 2030”, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

Lors du Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, son équipe n’est pas parvenue à rivaliser avec la France en quarts de finale, le Maroc s’inclinant 2-0 au terme d’une rencontre largement maîtrisée par les Français.

Cette prestation a suscité les critiques d’une partie des supporters et des médias marocains, d’autres préférant saluer le parcours des Lions.

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Belga