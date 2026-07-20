Europa League : Anderlecht contre le Dynamo Kiev ou le PAOK s’il atteint le 3e tour préliminaire

En cas de qualification pour le 3e tour préliminaire de l’Europa League, Anderlecht sera opposé aux Ukrainiens du Dynamo Kiev ou aux Grecs du PAOK, suite au tirage au sort effectué lundi au siège de l’Union européenne de football (UEFA) à Nyon en Suisse.

Avant d’affronter le Dynamo ou le PAOK, Anderlecht devra d’abord se défaire des Suédois d’Hammarby au 2e tour préliminaire. Le match aller se jouera jeudi à 19h00 en Suède avant le match retour le jeudi 30 juillet à 20h30 au Lotto Park.

Champion d’Ukraine à 17 reprises, le Dynamo Kiev avait terminé en 4e position de son championnat la saison dernière. Le Dynamo avait éliminé les Roumains de l’Universitatea Cluj au premier tour préliminaire aux tirs au but après des scores 0-0 lors des matchs aller et retour.

Le PAOK, de son côté, avait terminé troisième du dernier championnat grec. Sur la scène européenne, le club de Thessalonique avait été sorti en barrages de l’Europa League par le Celta Vigo.

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En cas de qualification au 3e tour, Anderlecht jouera le match aller en Grèce ou en Pologne, où Kiev joue ses matchs européens en raison de la guerre en Ukraine, le jeudi 6 août. Le match retour est prévu à Anderlecht le jeudi 13 août.

Le vainqueur de ce troisième tour sera qualifié pour les barrages de l’Europa League tandis que le perdant jouera les barrages de la Conference League.

En cas d’élimination contre Hammarby, le RSCA sera repêché au troisième tour préliminaire de la Conference League dont le tirage est prévu ce lundi à 14h00.

Belga – Photo : Belga