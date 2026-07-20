Ligue des Champions : L’Union Saint-Gilloise rencontrera les Norvégiens de Bodo/Glimt au 3e tour préliminaire

L’Union Saint-Gilloise affrontera les Norvégiens de Bodo/Glimt au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, a révélé le tirage au sort effectué lundi au siège de l’Union européenne de football (UEFA) à Nyon, en Suisse.

Bodo/Glimt avait été la révélation de la Ligue des Champions la saison dernière en éliminant notamment l’Inter Milan en barrages avant de chuter contre le Sporting CP en huitièmes de finale malgré une victoire 3-0 au match aller.

Déjà engagé dans son championnat qui se dispute sur une année civile, le club norvégien pointe actuellement à la 3e place avec 29 points, à deux longueurs du leader Tromso, après 13 journées.

Vice-champion de Belgique, l’Union doit passer par deux tours préliminaires pour espérer atteindre la phase de ligue de la C1. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour les barrages, la dernière étape vers la phase de ligue, et le perdant sera repêché en phase de ligue de l’Europa League.

Le match aller se jouera le 4 ou le 5 août à Ostende, où le club bruxellois jouera ses rencontres européennes car le stade Joseph Marien n’est pas homologué. Le retour est prévu le mardi 11 août en Norvège.

Belga