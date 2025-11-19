Basket : le Brussels confirme avec un second succès face aux Estoniens de Keila

Après trois défaites et un premier succès il y a quinze jours, le Brussels a confirmé son regain de forme mardi en s’imposant 95-70 face aux Estoniens de Keila à l’occasion de sa cinquième rencontre en ENBL (European North Basketball League).

Avec 7 points, les Bruxellois remontent à la 6e place au classement. Les 16 premiers (sur 26) se qualifient pour les playoffs (8es de finale).

Après un départ sur les chapeaux de roues (9e :32-12), le Brussels s’est légèrement désuni dans les deuxième et troisième quart-temps avant de repartir de l’avant dans le dernier acte remporté 27-11.

Les Bruxellois ont dominé dans tous les compartiments de jeu et notamment provoqué 22 pertes de balle adverses. Jared Ambrose et Demetric Horton (24 et 22 unités) se sont montrés les meilleurs réalisateurs pour le compte du Brussels.

Pour sa prochaine rencontre, le Brussels se déplacera le 14 janvier à Bergen chez les Norvégiens de Gimle Basket.

Belga