Anderlecht s’incline face à Bruges (4-2)

Bruges a dominé Anderlecht ce lundi de Pâques au Jan Breydel, s’imposant lors des Champions Playoffs.

Les Bruxellois ont rapidement subi la pression brugeoise, Sabbe ouvrant le score d’une frappe dans la lucarne, avant que Stankovic ne double la mise de la tête sur corner. Menés de trois buts à la pause, les Mauves n’ont jamais été dans le match en première période.

En seconde période, Anderlecht a réduit l’écart via Hazard puis Cvetkovic, sans toutefois inverser la tendance. Le but du Serbe n’a duré que 90 secondes avant que Vermant ne scelle le résultat en contre.

Belga