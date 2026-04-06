 Aller au contenu principal
BX1

Anderlecht s’incline face à Bruges (4-2)

Bruges a dominé Anderlecht ce lundi de Pâques au Jan Breydel, s’imposant lors des Champions Playoffs.

Les Bruxellois ont rapidement subi la pression brugeoise, Sabbe ouvrant le score d’une frappe dans la lucarne, avant que Stankovic ne double la mise de la tête sur corner. Menés de trois buts à la pause, les Mauves n’ont jamais été dans le match en première période.

En seconde période, Anderlecht a réduit l’écart via Hazard puis Cvetkovic, sans toutefois inverser la tendance. Le but du Serbe n’a duré que 90 secondes avant que Vermant ne scelle le résultat en contre.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales