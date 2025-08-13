Anderlecht sera à nouveau privé de son défenseur Ilay Camara pendant “quelques semaines”

Déjà blessé juste après son transfert du Standard de Liège au RSC Anderlecht cet été, Ilay Camara sera à nouveau absent des terrains pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, a annoncé le club bruxellois mercredi.

Lors du match aller du troisième tour de qualification de la Conference League jeudi dernier, Camara, 22 ans, avait rechuté et été contraint de quitter le terrain sur blessure à la demi-heure de jeu. Immédiatement après le match, l’entraîneur des Mauve et Blanc Besnik Hasi s’était montré inquiet. “Nous attendons maintenant des nouvelles. Un scanner devrait apporter plus de précisions. Vous avez vu l’importance de Camara dans notre jeu“.

Le latéral avait déjà été absent à plusieurs reprises en début de saison, manquant les précédents matchs européens contre les Suédois de Häcken et la rencontre de championnat contre Westerlo, mais s’est immédiatement révélé précieux pour Hasi par la suite, délivrant deux passes décisives en autant d’apparitions.

