Anderlecht se fait peur mais valide sa place en play-offs

Anderlecht et La Gantoise ont décroché les deux derniers tickets pour les Champions’ Play-offs de la Jupiler Pro League lors de la 30e et dernière journée de la phase classique dimanche. Les Anderlechtois ont chuté à domicile contre le Cercle Bruges (2-3) tandis que les Gantois l’ont emporté 1-3 à Dender. Anderlecht débutera les play-offs en 6e position.

N’ayant besoin que d’un point pour assurer sa place dans le top 6, Anderlecht est passé à côté de sa première mi-temps contre le Cercle. Edan Diop a mis les Brugeois aux commandes (10e, 0-1) avant que Mihajlo Cvetkovic n’égalise (25e, 1-1). Déjà condamné à jouer les Relegation Playoffs, le Cercle a repris sa marche en avant avec des buts de Pieters Gerkens (28e, 1-2) et Emmanuel Kakou (35e, 1-3).

Sur le terrain de Dender, La Gantoise s’est longtemps fait peur avant d’émerger. Max Dean avait pourtant donné l’avance aux Buffalos (11e, 0-1) mais Fabio Ferraro a permis à la lanterne rouge d’égaliser (14e, 1-1). Abdelkahar Kadri (65e, 1-2) et Wilfried Kanga (89e, 1-3) ont finalement permis aux Gantois de valider leur ticket pour les Champions Playoffs.

Au classement, Gand profite des défaites d’Anderlecht et de Malines au Club Bruges pour grimper à la 4e place avec 45 points, le même total que Malines, 5e. Anderlecht (44 points) débutera les Champions’ Play-offs en 6e position.

Genk et le Standard, qui pouvaient encore espérer finir dans le top 6, devront se contenter des Europe Play-offs. Les Limbourgeois ont été rejoints dans les arrêts de jeu d’un match complètement fou à La Louvière (5-5) et terminent à la 7e place avec 42 points. Le Standard, qui avait besoin de nombreux résultats favorables pour arracher le top 6, finit 8e avec 40 points après un partage 0-0 contre Westerlo.