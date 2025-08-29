Anderlecht battu 2-0 à l’AEK Athènes et ne disputera pas la coupe d’Europe cette saison

Anderlecht s’est incliné 2-0 à l’AEK Athènes, jeudi, lors du match retour du barrge, dernier tour qualificatif de la Conference League de football. Aboubakary Koita et Dereck Kutesa, deux anciens de la Jupiler Pro League, ont mis fin au rêve européen des Mauves.

Les joueurs grecs de l’AEK ont pris le match à leur compte dès le début en mettant plus d’intensité dans les duels. Les Bruxellois, qui ont alors beaucoup couru derrière le ballon, ont connu une première frayeur à la 23e minute. Après une perte de balle de De Cat dans les 16 mètres, Frantzdy Pierrot était bien placé dans la surface mais son tir a été bloqué par Marco Kana. Un premier avertissement avant la sanction sur le premier tir cadré de l’AEK Athènes.

Aboubakary Koita, bien lancé après une perte de balle de Nilson Angulo, a fusillé Colin Coosemans d’une frappe puissante sous la barre transversale pour ouvrir le score (36e, 1-0). L’ancien joueur de Saint-Trond a marqué son premier but européen pour Athènes. Au retour des vestiaires, le scénario de la rencontre a définitivement tourné à l’avantage des Grecs. Dereck Kutesa, l’ancien joueur de Zulte-Waregem, a doublé la mise d’une frappe flottante à l’entrée du rectangle (47e, 2-0). Dos au mur, les ‘Mauves’ n’ont pas trouvé les ressources nécessaires pour inquiéter leur adversaire. Les seules occasions de Llansana (65e) et Dolberg (70e) en seconde période, n’ont pas permis aux Anderlechtois d’espérer revenir au score.

Belga