Anas et Nabil Messaoudi, ou la force des liens du sang pour remporter des victoires

Anas et Nabil Messaoudi, c’est d’abord l’histoire de deux frères animés par la même passion pour la boxe anglaise. Ces deux Bruxellois partagent pratiquement tout : ils s’entraînent ensemble, et sont encadrés par les mêmes personnes : leur père, qui les accompagne à toutes leurs compétitions, et leur manager, Yassine Maatala.

Ce qu’ils ont également en commun, c’est la discipline qu’ils s’imposent dans la pratique de la boxe. Les deux frangins sont des bosseurs : 2 entraînements par jour, parfois trois à l’approche d’un combat et repos le dimanche. Du cardio, du fractionné, du renforcement musculaire, et évidemment des entraînements sur le ring avec par exemple un sparring partner. Du travail acharné, mais aussi du talent… tel est la recette du succès de Nabil et Anas Messaoudi.

Enfin, tous deux affichent un palmarès riche en médailles. Nabil, qui combat en moins de 70 kilos, compte 6 victoires et 6 K.O chez les professionnels. Anas lui, c’est 11 combats pour 11 victoires, dont 8 par K.O en professionnel également. Aujourd’hui, ce dernier rêve de participer aux Championnats d’Europe cette année, tandis que Nabil rêve de décrocher, un jour, la ceinture de champion du monde.

■ Reportage de Laura Vandormael, Arnaud Dedier et Timothée Sempels