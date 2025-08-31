À la découverte du speedgolf, un sport qui mélange golf et course à pied
La toute première édition du Belgian SpeedGolf Open était organisée ce dimanche à Boitsfort. L’occasion de découvrir un sport méconnu, qui allie course à pied et golf.
Pas question de voiturette dans le speedgolf. Cette discipline venue des États-Unis demande à la fois de la technique et du physique. Filip Beerens, président de la fédération belge, nous fait découvrir ce sport qui ne compte qu’une centaine d’affiliés en Belgique.
■ Reportage de Aymeric Debongnie, Néo Fasquel et Paul Bourrières