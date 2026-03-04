Une parade “Noces de Clito” pour promouvoir l’égalité femmes-hommes à Saint-Gilles

Une parade baptisée “Les Noces de Clito” est organisée mercredi après-midi dans les rues de Saint-Gilles dans le cadre de la 10e édition de la campagne “Sur les pavés, l’égalité”, indiquent les organisateurs mercredi midi. L’événement est porté par Infor Jeunes Laeken et Itinéraires AMO, qui entendent mettre en avant l’égalité entre les femmes et les hommes à travers une action festive dans l’espace public.

Les organisateurs ont présenté la programmation socioculturelle du projet ainsi que le “Passeport 2026“, qui permet d’accéder gratuitement à une vingtaine de lieux culturels, du 8 mars au 8 avril, notamment des théâtres, cinémas, concerts et expositions. Le projet s’inscrit dans une démarche d’animations EVRAS et vise à promouvoir l’émancipation et l’égalité par la culture.

La parade doit s’élancer à 16h00 depuis la place Morichar. Le cortège passera notamment par le parc Pierre Paulus et la place Marie Janson avant de rejoindre le parvis de Saint-Gilles, puis de revenir vers la place Morichar et se clôturer vers 17h00 place Morichar par un final et un lancer de ballons, selon l’affiche de l’événement.

Les organisateurs présentent l’événement comme une manière ‘d’occuper l’espace public au son de l’égalité femme-homme‘. Le clitoris, longtemps invisibilisé selon eux, est mis en avant comme symbole de plaisir partagé et figure au cœur de la parade baptisée ‘Les Noces de Clito’. La campagne ‘Sur les pavés, l’égalité’ comprend également d’autres activités, dont un dispositif intitulé ‘5 minutes dans ma peau’, présenté comme un simulateur de harcèlement de rue installé à la Bourse de Bruxelles et accessible au public du 6 au 20 mars, à partir de 14 ans.

Belga