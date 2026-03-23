Une enquête ouverte après la découverte d’une grenade à Saint-Gilles

Une grenade réelle a été retrouvée lundi matin devant un café de la chaussée d’Alsemberg, à Saint-Gilles, a indiqué la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), confirmant une information de la RTBF. Aucun blessé n’a été signalé.

Les services de police ont été appelés vers 05h20 pour ce qui était d’abord présenté comme un engin explosif lancé contre l’établissement. L’objet a ensuite été découvert devant le café. Le SEDEE, le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs de l’armée belge, est intervenu sur place et a confirmé qu’il s’agissait bien d’une grenade réelle.

Le tronçon concerné de la chaussée d’Alsemberg, entre la Barrière de Saint-Gilles et la maison communale, a été fermé à la circulation durant l’intervention des services de secours et de police.

Dans le quartier, plusieurs commerçants ont évoqué des coups de feu à Belga. Cette information a toutefois été infirmée par la police. “Il n’y a pas eu de coups de feu”, a insisté la porte-parole de la zone Bruxelles-Midi.

Le parquet a été avisé des faits et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident. À ce stade, la police n’a communiqué ni sur d’éventuels suspects ni sur le mobile des faits.

Le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS), s’est dit “vraiment préoccupé” par les faits. “Quand le procureur du Roi insiste sur le nombre d’armes qui circulent en Belgique, il n’exagère pas. Il n’est malheureusement pas étonnant que des armes de guerre terminent dans nos rues“, a-t-il réagi. Le maïeur a souligné qu'”heureusement, ici, il n’y a pas eu de blessé ni même de dégâts“.

Jean Spinette a ajouté attendre un rapport administratif pour déterminer s’il existe un lien avec des établissements horeca du bas de la chaussée d’Alsemberg, “zone où nous portons une vigilance accrue sur certaines activités interlopes qui peuvent s’y produire“. La commune de Saint-Gilles a imposé diverses sanctions à plusieurs établissements horeca saint-gillois ces derniers mois, allant de fermetures partielles à des fermetures totales.

Belga