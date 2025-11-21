Un nouveau skate-park à Forest, sous un pont ferroviaire

Un permis d’urbanisme à été délivré pour la création d’un skate-park sous le pont ferroviaire de la rue du Charroi à Forest, annonce ce vendredi le cabinet d’Ans Persoons (Vooruit), Secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine. Un espace “inutilisé qui deviendra un véritable espace sportif et culturel“.

Une friche de 600 m² sera aménagée à partir de mars 2026 en skate-park. Les travaux dureront environ six mois pour faire de cet endroit inutilisé un “lieu de vie” et de glisse pour différentes pratiques. Le skate-park proposera des obstacles bas (10 à 90 cm), adaptés aux débutants comme aux pratiquants confirmés. Il accueillera également les amateurs de BMX, roller et trottinette.

Conçu par le bureau d’architectes Reservoir A en collaboration avec Antidote, spécialiste des infrastructures de glisse, le projet a également pris en compte “les remarques et avis des riverains, associations et skateurs suite à l’organisation d’un atelier participatif“.

De nombreux matériaux actuellement présents sur le site seront réutilisés, précise le cabinet de la ministre Ans Persoons, comme les blocs de béton jersey, les pierres et les pièces métalliques qui se trouvent aujourd’hui dans les entrepôts communaux. Un plan détaillé a par ailleurs été élaboré pour la gestion des eaux pluviales.

“Les espaces urbains inutilisés sont rares, il serait dommage de ne pas les exploiter”, explique Ans Persoons, Secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme. “En trouvant des nouvelles fonctions appropriées pour des coins oubliés et non utilisés de la ville, nous leur donnons une identité et surtout n’utilisons pas d’autres espaces. De plus, les piliers en béton du pont ferroviaire constituent un décor idéal pour un skate-park et le pont offre un abri en cas de pluie et de l’ombre en cas de forte chaleur”.

Le projet s’inscrit dans le Contrat de quartier durable”Wiels-sur-Senne” et ambitionne de redonner une identité forte à un quartier peu connu. “Grâce à la mise à disposition du terrain par Infrabel, un nouvel espace prend vie. Ici, le béton devient terrain de jeu et la ville devient rencontre. Le skate-park incarne notre ambition : faire de Forest un lieu où culture, inclusion et créativité se croisent pour un quartier plus vivant et ouvert“, commentent Charles Spapens (PS), bourgmestre de Forest, et Alain Mugabo (Ecolo), échevin de la Rénovation urbaine.

BX1 – Images Reservoir A & Antidote