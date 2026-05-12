Un homme blessé lors d’une tentative de vol à Saint-Gilles

Les services de police ont été appelés mardi vers 01h30 pour un homme blessé rue Egide Walschaerts à Saint-Gilles. La victime a elle-même contacté les secours et a reçu les premiers soins d’un riverain avant l’arrivée des équipes d’intervention.

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Sur place, les policiers ont recueilli les premières déclarations de l’homme. Celui-ci a expliqué s’être rendu peu auparavant dans une supérette de nuit, où il aurait été abordé par plusieurs personnes qui tentaient de le dérober. La victime a été blessée lors de l’incident.

L’homme a été transporté à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, a précisé la police.

Les circonstances exactes des faits, ainsi que le lieu précis de l’agression, n’étaient toutefois pas encore clairement établis mardi matin. L’enquête se poursuit.