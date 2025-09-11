Un énorme dépôt clandestin découvert place Fontainas, minimum 3.500 euros de taxe pour les auteurs

Les balayeurs de la ville de Bruxelles ont découvert un dépôt clandestin de 3 mètres cubes jeudi matin place Fontainas, alors qu’ils procédaient au nettoyage matinal quotidien du piétonnier, a annoncé l’Echevinat de la Propreté publique à la Ville de Bruxelles.

Les auteurs ont été identifiés par l’équipe de verbalisation du service communal de la Propreté. Ils devront s’acquitter d’une taxe communale de minimum 3.500 euros. Des congélateurs, un frigo, des planches en bois ont été retrouvés sur les lieux. D’autres déchets dangereux, tels que des bouteilles de verre et des bonbonnes de gaz, ont aussi été déposés par les auteurs place Fontainas.

“Nous mettons suffisamment d’alternatives à disposition pour se débarrasser de ses encombrants de manière légale“, souligne l’échevin de la Propreté publique de la ville de Bruxelles, Anas Ben Abdelmoumen (PS), qui faisait allusion aux collectes gratuites d’encombrants à domicile ou aux recyparks mobiles. “Ceux qui salissent néanmoins notre espace public en paieront le prix. Je remercie nos agents de propreté pour leur excellent travail. La lutte contre les dépôts clandestins sur notre territoire reste une grande priorité. Tu salis, tu paies !”, a-t-il affirmé.

► Reportage | Ville de Bruxelles : près de 5.000 amendes pour dépôts clandestins en 2024

Avec Belga