Un corps repêché dans le canal, le parquet demande une autopsie

Un corps sans vie a été découvert mardi matin dans le canal maritime de Bruxelles à l’Escaut, aussi nommé canal de Willebroeck, à hauteur du quai des Usines, près du square Jules De Trooz à Bruxelles, a confirmé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

“Vers 10h30, nous avons reçu un appel de la police signalant la présence d’un homme flottant dans le canal. Nos plongeurs ont ramené la dépouille près du quai en attendant le médecin légiste“, a-t-il précisé.

Le corps n’a pas pu être identifié et les circonstances dans lesquelles la personne est décédée et s’est retrouvée dans l’eau ne sont pas claires. Une autopsie sera donc pratiquée, selon le parquet.

Belga – Images Caravaggio