Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un corps repêché dans le canal, le parquet demande une autopsie

Un corps sans vie a été découvert mardi matin dans le canal maritime de Bruxelles à l’Escaut, aussi nommé canal de Willebroeck, à hauteur du quai des Usines, près du square Jules De Trooz à Bruxelles, a confirmé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Vers 10h30, nous avons reçu un appel de la police signalant la présence d’un homme flottant dans le canal. Nos plongeurs ont ramené la dépouille près du quai en attendant le médecin légiste“, a-t-il précisé.

Le corps n’a pas pu être identifié et les circonstances dans lesquelles la personne est décédée et s’est retrouvée dans l’eau ne sont pas claires. Une autopsie sera donc pratiquée, selon le parquet.

Belga – Images Caravaggio

Lire aussi :

Partager l'article

19 août 2025 - 12h35
Modifié le 19 août 2025 - 15h46
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales