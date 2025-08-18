Surpopulation carcérale: création d’une commission spécialisée

Une commission spécialisée a été mise sur pied pour se pencher sur la problématique de la surpopulation carcérale, annonce lundi dans un communiqué la ministre de la Justice, Annelies Verlinden. Composée de magistrats, d’avocats, de représentants de l’administration et d’experts académiques, elle doit à terme élaborer un plan apportant des solutions au phénomène actuel et des pistes pour le prévenir. Le rapport définitif reprenant des recommandations concrètes est attendu pour septembre 2028 au plus tard.

Tous les maillons de la chaîne seront analysés, de l’enquête à l’exécution de la peine, en passant par la condamnation. “Nous optons pour une politique pénale orientée vers l’avenir. Pas des solutions de fortune, mais des réformes structurelles soutenues par l’expertise scientifique et l’expérience“, commente la ministre. Parmi les membres indépendants, siégeront des juges de la Cour de Cassation, des procureurs généraux, des juges d’instructions, des professeurs en criminologie et en droit pénal, et des représentants du SPF Justice. Un rapport intermédiaire est attendu dans les 18 prochains mois.

La ministre rappelle que les peines doivent bel et bien être purgées afin de pouvoir maintenir la confiance dans l’État de droit .”Mais il ne s’agit pas que de peines. Une personne qui commet un délit a souvent besoin d’être accompagnée. Sans investissement dans la prévention, l’enseignement, les soins de santé et la solidarité, nous continuerons à lutter contre les symptômes au lieu de nous attaquer aux causes réelles“, conclut-elle.

Belga