15e édition du Nostalgie Magic Tour au profit des enfants défavorisés

Comme à son habitude depuis 15 ans, la radio Nostalgie s’est lancée dans sa récolte de jouets en bon état et de piles usagées au profit des enfants défavorisés. Cette action s’inscrit dans le cadre du “Nostalgie Magic Tour”, qui se déroulera jusqu’au 6 décembre.

Chaque jour, le “Nostalgie Magic Tour” s’installe dans une province différente. Après un arrêt à Arlon (Luxembourg) lundi, les équipes ont pris la route vers Bomerée (Hainaut) mardi, avant un passage dans les prochains jours par Mont-Saint-Jean (Brabant wallon), Jambes (Namur), Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) et Herstal (Liège).

En plus des jouets, piles et batteries usagées sont également collectées avec le soutien de Bebat, partenaire de l’opération. Ces piles seront recyclées et les kilogrammes collectés génèreront des fonds pour l’association Arc-en-ciel. L’ensemble des dons permettront ensuite d’offrir directement des cadeaux aux enfants dans le besoin, via les associations partenaires.

“Ce qui nous touche particulièrement, c’est le sentiment de justice qui se dégage de cet événement. Les fêtes ont parfois un côté un peu trop matérialiste, et il y a toujours ce petit pincement au cœur en voyant que certains enfants reçoivent beaucoup quand d’autres n’ont presque rien. C’est triste de se dire que les enfants peuvent grandir avec cette impression d’injustice”, souligne Matthew Irons, chanteur de Puggy. “Pour nous, c’est essentiel de contribuer à rééquilibrer un peu les choses. Et puis il y a aussi toute la dimension écologique, de redonner une seconde vie à des jouets, c’est du bon sens.”

