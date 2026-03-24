Molenbeek lance un projet pilote propreté dans le quartier Brunfaut

La commune de Molenbeek-Saint-Jean lance un projet pilote de propreté dans le quartier Brunfaut afin d’améliorer durablement le cadre de vie dans ce périmètre situé entre la chaussée de Gand, la rue Ransfort et le quai du Hainaut, a-t-elle annoncé mardi.

Le dispositif, prévu pour une durée de trois mois, mobilise différents services communaux autour de trois axes : renforcer la propreté du quartier, sanctionner les incivilités et impliquer les habitants. La commune indique que ce secteur est confronté à d’importantes problématiques de propreté.

►Lire aussi | Molenbeek : une plainte pour nuisances sonores mène à une saisie de drogues et une découverte d’armes

Concrètement, le plan prévoit une intensification du nettoyage, un meilleur entretien des voiries et des espaces publics, une intervention plus rapide contre les dépôts clandestins, le traitement de points noirs, des aménagements d’espaces verts ainsi que des actions de dératisation. Les contrôles et les verbalisations seront également renforcés pour lutter contre les incivilités.

La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) souligne, dans le communiqué, que “la propreté de l’espace public est une priorité essentielle pour la qualité de vie” des habitants. L’échevin de la Propreté publique, Mohammed El Bouzidi (PTB), insiste pour sa part sur la nécessité de combiner prévention, intervention rapide et responsabilisation afin d’obtenir des résultats durables.

►Lire aussi | Molenbeek : plusieurs chiens gravement intoxiqués après s’être promenés près du parc Albert

Le lancement officiel du projet est prévu mercredi 25 mars, avec une journée de sensibilisation, suivie de trois jours de grand nettoyage de printemps en collaboration avec l’Agence Bruxelles-Propreté. Une soirée de présentation doit également se tenir à 18h au 65, rue Brunfaut, pour informer les habitants et les inviter à participer. Le plan est mené en collaboration avec l’asbl Move – Molenbeek Vivre Ensemble, le Logement Molenbeekois et MolenMix pour le volet de participation citoyenne. Une évaluation sera réalisée au terme des trois mois afin d’identifier les actions les plus efficaces et d’adapter d’éventuelles futures interventions dans d’autres quartiers de la commune.

Belga