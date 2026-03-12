Molenbeek : plusieurs chiens gravement intoxiqués après s’être promenés près du parc Albert

Les vétérinaires évoquent une possible ingestion de drogue et appellent à la vigilance après avoir reçu plusieurs chiens très mal en point. Certains animaux sont même décédés, rapporte La Capitale.

Casis, un Yorkshire terrier de quatorze ans, est décédé après une balade dans le parc Albert, jeudi dernier. Sa maîtresse raconte qu’il est mort sous ses yeux. Une autre chienne, Pippa, un teckel nain de huit ans, a survécu de justesse après une opération et plusieurs doses d’antidote. Elle aussi s’était promenée dans le parc.

C’est leur vétérinaire qui a lancé l’alerte sur sa page Facebook. Elle explique avoir soigné plusieurs chiens présentant les mêmes symptômes d’intoxication : diarrhées, vomissements ou encore difficultés respiratoires. Selon la vétérinaire, les chiens auraient ingéré des substances toxiques, comme la drogue du zombie, un puissant sédatif parfois utilisé chez les chevaux. La présence de cette substance dans le parc serait liée au trafic de drogue. Les dealers y sont présents en nombre.

La commune de Molenbeek a prévenu Bruxelles Environnement, qui gère l’espace, et lui a demandé de sécuriser la zone. C’est ce que nous a confirmé l’échevine en charge du bien-être animal, Josiane Dostie. Des messages d’avertissement devraient également être affichés pour informer les riverains. En attendant, si vous promenez votre chien dans le parc, il est recommandé de rester particulièrement vigilant.

La rédaction