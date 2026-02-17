Le ramadan commencera jeudi en Belgique

Le mois de ramadan commencera jeudi en Belgique, a annoncé le Conseil musulman de Belgique (CMB) mardi après-midi. Traditionnellement faite en début de soirée à la veille ou l’avant-veille du mois de jeûne, l’annonce a été cette année avancée de quelques heures pour des raisons d’observation astronomique.

Le ramadan est le 9e des 12 mois du calendrier islamique, qui est basé sur les cycles de la lune. Chaque mois de l’année débute non pas avec la nouvelle lune – phase pendant laquelle le satellite naturel de la Terre est invisible dans le ciel nocturne – mais au lendemain de l’observation de son premier croissant.

Le Conseil des théologiens du CMB, comme nombre d’instances représentatives du culte islamique dans le monde, utilise encore l’observation oculaire de ce premier croissant comme moyen principal pour déterminer officiellement le début de chaque nouveau mois, dont le ramadan. Dans le cas où le premier croissant n’est pas observé, le mois en cours court un jour de plus. Cependant, pour des raisons astronomiques et météorologiques, les théologiens ont calculé qu’il sera impossible d’observer le moindre bout de lune dans la soirée de mardi, connue comme “nuit du doute” parmi la communauté musulmane. Ils ont ainsi statué que le ramadan commencera jeudi.

Les musulmans de Belgique, et fort probablement des pays voisins, commenceront donc à jeûner du lever au coucher du soleil jeudi. À cette occasion, le CMB appelle sa communauté à “porter une attention particulière à la bienveillance et à la solidarité durant cette période, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son propre cercle. Le Ramadan n’est pas seulement une période de jeûne, mais aussi une occasion de renforcer les liens sociaux et de contribuer à une société fondée sur le respect et l’harmonie.”

