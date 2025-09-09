L’arrivée d’officiers fiscaux au parquet de Bruxelles retardée

En cause, un désaccord entre les SPF Finances et Justice.

Les officiers de police judiciaire du SPF Finances qui doivent venir renforcer les parquets du pays, et en premier lieu à Bruxelles, se font attendre. En cause, un désaccord entre les SPF Finances et Justice, écrit mardi L’Echo.

Les officiers de police judiciaire (OPJ) fiscaux doivent venir lutter contre la criminalité financière et le blanchiment de l’argent de la drogue dans les différents parquets du pays. La plupart devaient commencer leur nouveau travail au 1er septembre, mais ils sont toujours en attente d’un feu vert de leur administration. Selon les informations de L’Echo, sept OPJ fiscaux ont été sélectionnés par le parquet de Bruxelles.

Situation “en attente”

Les OPJ fiscaux sont des fonctionnaires du fisc qui ont des pouvoirs de police judiciaire, notamment celui de mener des enquêtes sous le contrôle d’un magistrat. À Bruxelles, ils devaient venir renforcer la section “asset recovery”, composée de cinq substituts du procureur du Roi de Bruxelles, et aider les trois OPJ déjà en poste à Bruxelles.

Le parquet de Bruxelles s’est vu répondre que la délégation de ces fonctionnaires n’a pas encore été signée, car le SPF Finances désire que ces agents soient dorénavant rémunérés par le SPF Justice. Ce dernier contestant la mesure, la situation est donc, jusqu’ici, en attente.

Le SPF Finances estime pour sa part qu’il n’y a pas de blocage et que les “modalités de détachement sont discutées”.

Belga, image d’illustration : Palais de Justice de Bruxelles