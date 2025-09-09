Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

L’arrivée d’officiers fiscaux au parquet de Bruxelles retardée

En cause, un désaccord entre les SPF Finances et Justice.

Les officiers de police judiciaire du SPF Finances qui doivent venir renforcer les parquets du pays, et en premier lieu à Bruxelles, se font attendre. En cause, un désaccord entre les SPF Finances et Justice, écrit mardi L’Echo.

Les officiers de police judiciaire (OPJ) fiscaux doivent venir lutter contre la criminalité financière et le blanchiment de l’argent de la drogue dans les différents parquets du pays. La plupart devaient commencer leur nouveau travail au 1er septembre, mais ils sont toujours en attente d’un feu vert de leur administration. Selon les informations de L’Echo, sept OPJ fiscaux ont été sélectionnés par le parquet de Bruxelles.

Situation “en attente”

Les OPJ fiscaux sont des fonctionnaires du fisc qui ont des pouvoirs de police judiciaire, notamment celui de mener des enquêtes sous le contrôle d’un magistrat. À Bruxelles, ils devaient venir renforcer la section “asset recovery”, composée de cinq substituts du procureur du Roi de Bruxelles, et aider les trois OPJ déjà en poste à Bruxelles.

Le parquet de Bruxelles s’est vu répondre que la délégation de ces fonctionnaires n’a pas encore été signée, car le SPF Finances désire que ces agents soient dorénavant rémunérés par le SPF Justice. Ce dernier contestant la mesure, la situation est donc, jusqu’ici, en attente.

Le SPF Finances estime pour sa part qu’il n’y a pas de blocage et que les “modalités de détachement sont discutées”.

Belga, image d’illustration : Palais de Justice de Bruxelles

 

 

 

Lire aussi :

Partager l'article

09 septembre 2025 - 08h30
Modifié le 09 septembre 2025 - 08h30
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales