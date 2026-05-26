La Ville de Bruxelles lance une large concertation pour le réaménagement du Sablon

La Ville de Bruxelles donne le coup d’envoi du réaménagement du Sablon en partageant ses ambitions pour cette place emblématique et en lançant une large procédure participative.

Avec ce projet, la Ville souhaite remettre au centre l’âme de la place ainsi que ses commerces, marchés, galeristes, antiquaires et habitants. Elle entend valoriser pleinement le potentiel du site en renforçant son patrimoine, en en faisant une place publique encore plus verte, élégante et conviviale, tout en améliorant l’accessibilité et la mobilité autour de la place. Afin d’élaborer un projet largement partagé, la Ville met en place un processus participatif approfondi. L’objectif est d’aboutir à l’obtention d’un permis pour un réaménagement durable et ambitieux.

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Le réaménagement du Sablon mettra la qualité de l’espace public au centre, afin de transformer la place en un lieu vivant, accueillant et accessible à tous. Habitants, commerçants, travailleurs, visiteurs, promeneurs et amateurs de marchés, d’antiquaires ou de galeries pourront se réapproprier la place, s’y rencontrer, flâner et profiter de son ambiance unique. Une attention sera également portée à la végétalisation et à l’amélioration du confort pour les piétons et les cyclistes, tout en maintenant fluides les connexions entre le haut et le bas de la Ville.

Dans cette réflexion globale sur l’espace public, la configuration actuelle du parking central, aujourd’hui chaotique, sera repensée. La Ville souhaite mener cette réflexion en concertation avec les différents acteurs du quartier, afin d’identifier les besoins et usages et d’offrir des alternatives pour tout le monde.

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Le futur aménagement intégrera également une dimension patrimoniale forte, confirmée par une étude historique et patrimoniale qui souligne la valeur historique, architecturale et paysagère exceptionnelle du site. Une œuvre d’art contemporaine sera par ailleurs intégrée au projet via une procédure spécifique. L’artiste travaillera étroitement avec le bureau d’études afin d’assurer la bonne intégration de l’œuvre au projet de réaménagement.

“Le Sablon est un quartier iconique de Bruxelles, avec une mixité et une identité rares qu’il faut préserver et valoriser. Aujourd’hui, nous sommes dans un véritable momentum : tout le centre historique évolue et les connexions se renforcent progressivement entre le haut et le bas de la Ville. Après la transformation du piétonnier et ses abords, les aménagements autour de la rue de la Régence et de la place Royale, une vision urbaine cohérente prend forme. Le réaménagement du Sablon s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Ayons l’audace de rêver grand pour cette place emblématique, avec un projet ambitieux, à la hauteur de son prestige, tout en conservant ce qui fait son âme.”, explique Anaïs Maes, échevine de l’Urbanisme et de l’Espace public.

​Un large processus participatif

Le processus participatif débute cette semaine par le lancement d’une enquête à laquelle tous les habitants, commerçants et usagers pourront participer. Ensuite, une cartographie sociale de la zone du projet sera élaborée et les parties prenantes participantes seront identifiées. Parallèlement, une première série de rencontres sera planifiée.

À l’automne 2026, l’analyse existante sera affinée davantage et une écoute active sera menée afin de recueillir les attentes et préoccupations des acteurs concernés. Durant l’hiver, ces contributions et enseignements seront analysés, ce qui mènera à la création de plusieurs groupes d’intérêt.

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Au début de la nouvelle année, une nouvelle phase de concertation et de co-création suivra, avec des rencontres entre la Ville et les différents groupes d’intérêt. Le processus participatif se poursuivra tout au long de l’année 2027 avec un jury citoyen réunissant des représentants de tous les groupes d’intérêt.

Cette même année, les premières propositions d’un bureau d’études seront discutées avec les différents groupes et un premier avant-projet sera élaboré lors de réunions de concertation communes. Une réunion publique constituera alors une étape importante vers le projet définitif et l’élaboration ultérieure du plan d’exécution. En 2028, le projet finalisé sera officiellement présenté au grand public.