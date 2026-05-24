 Aller au contenu principal
BX1

Un homme grièvement blessé à l’arme blanche retrouvé par un policier dans le centre de Bruxelles

Un homme blessé à l’arme blanche a été secouru devant un commissariat à Bruxelles. Ses jours ne sont plus en danger et un suspect a été arrêté.

Un policier en service la nuit dernière a repéré, vers 3h48, un homme grièvement blessé à l’entrée du commissariat situé sur la rue du Marché au Charbon à Bruxelles. La victime présentait des blessures au bras et au visage. Le policier lui a prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée des secours.

Selon les premières constatations, une agression à l’arme blanche s’est produite un peu plus loin dans la même rue. La victime a été transportée à l’hôpital. D’après la police, les jours de cet homme ne sont plus en danger.

Un suspect a entre-temps été arrêté. Pour l’instant, aucune information n’a été divulguée concernant l’identité de cet individu ni sur un éventuel mobile.

Afin de garantir la sécurité et de permettre le bon déroulement de l’enquête, la police a mis en place une zone de sécurité. Le parquet a également été immédiatement informé et a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Belga – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales