Un homme grièvement blessé à l’arme blanche retrouvé par un policier dans le centre de Bruxelles

Un homme blessé à l’arme blanche a été secouru devant un commissariat à Bruxelles. Ses jours ne sont plus en danger et un suspect a été arrêté.

Un policier en service la nuit dernière a repéré, vers 3h48, un homme grièvement blessé à l’entrée du commissariat situé sur la rue du Marché au Charbon à Bruxelles. La victime présentait des blessures au bras et au visage. Le policier lui a prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée des secours.

Selon les premières constatations, une agression à l’arme blanche s’est produite un peu plus loin dans la même rue. La victime a été transportée à l’hôpital. D’après la police, les jours de cet homme ne sont plus en danger.

Un suspect a entre-temps été arrêté. Pour l’instant, aucune information n’a été divulguée concernant l’identité de cet individu ni sur un éventuel mobile.

Afin de garantir la sécurité et de permettre le bon déroulement de l’enquête, la police a mis en place une zone de sécurité. Le parquet a également été immédiatement informé et a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Belga – Photo : Belga Image