La rénovation de la charpente de Notre-Dame du sablon s’achève

C’est un chantier exceptionnel qui s’achève au cœur du Sablon : la restauration d’une partie de la charpente de l’église Notre-Dame, datant du XVe siècle. Une véritable “forêt de bois” sous les combles, fragilisée par le temps et par l’humidité, que des artisans spécialisés ont minutieusement sauvée.

L’artiste charpentier Pascal Lemlyn travaille au plus près de l’ossature d’origine. “Je recoupe les chevilles d’une enture, un assemblage bois sur bois,” explique-t-il. “Ce sont des techniques traditionnelles qui permettent de reconstituer les pièces abîmées. Certaines poutres qu’on a pu sauver ont près de 600 ans.“

Ces infiltrations d’eau, détectées après un précédent chantier, avaient atteint plusieurs poutres, raconte Daniel Van Steenberghe, président du Fonds des Amis de l’église du Sablon. “On a remarqué que l’humidité s’infiltrait dans le toit et atteignait la charpente. Les spécialistes de la Ville ont rapidement conclu qu’il fallait intervenir.“

Une opération délicate, précise Aurore Burette, architecte chez Origin, en charge du chantier. “Rien que le montage des échafaudages intérieurs et extérieurs a pris plus d’un mois. Il fallait renforcer des parties fragilisées sans s’appuyer sur les éléments qu’on démontait. Tout a été défini avec précision entre l’ingénieur en stabilité et le charpentier.“

Initialement prévu pour trois mois, le chantier aura duré près de six mois, retardé par les intempéries. La Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise l’ont financé à hauteur de 132 000 euros.

Mais au-delà des chiffres, c’est la passion du métier qui anime les artisans. “On se met à la place des charpentiers d’origine,” confie Pascal Lemlyn. “C’est un dialogue à travers la matière, presque émouvant.“

Après des mois d’efforts, Notre-Dame au Sablon peut désormais dormir sur ses poutres restaurées, un pan précieux du patrimoine bruxellois préservé pour les siècles à venir.