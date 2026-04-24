Grève chez Bpost : toujours pas d’accord en vue

Le conflit social dure depuis fin mars. Les projets de l’entreprise postale et de logistique visant à modifier les horaires de travail afin de mieux s’adapter à la nouvelle réalité du marché des colis suscitent des inquiétudes.

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Une partie du personnel est encore en grève, plus de trois semaines après le début du conflit. Depuis plus d’une semaine, aucun courrier ni colis n’est distribué à Bruxelles en raison d’un blocage des accès aux centres de distribution locaux.

Lundi dernier, la direction a présenté une nouvelle proposition. Jeudi et vendredi, les syndicats et la direction se sont réunis à ce sujet. Les négociations se poursuivront donc lundi.

Belga