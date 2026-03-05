Deux recours en justice contre “l’exclusion” du Centre Jean Gol de la Foire du Livre

Le MR a confirmé jeudi que son centre d’études, le Centre Jean Gol, entame des démarches judiciaires dans le cadre de son désaccord avec les organisateurs de la Foire du Livre, qui aura lieu en fin de mois à Tour & Taxis à Bruxelles. Dans le même temps, une concertation avec les différents acteurs (ville de Bruxelles, ministre de l’Intérieur, Tour & Taxis, etc.) aura lieu en début de semaine prochaine à l’initiative des organisateurs de l’évènement, pour tenter de trouver une solution qui convienne à tous.

“Deux recours en justice” ont été déposés “afin de faire annuler la décision d’exclure le Centre Jean Gol de l’édition 2026 de la Foire du Livre de Bruxelles”, communique le MR jeudi.

D’une part, une citation en référé devant le tribunal de l’entreprise bruxellois, de l’autre une action en cessation au tribunal de première instance, précise le parti libéral francophone. Cette dernière se base sur la législation anti-discrimination.

Le Centre Jean Gol estime faire l’objet de censure de la part de la Foire du Livre de Bruxelles, évènement auquel il participe habituellement. Les organisateurs n’ont pas prévu cette année d’y intégrer son stand, craignant de ne pas pouvoir assurer la sécurité de manière adéquate dans un lieu aux multiples entrées et sorties (la Gare Maritime, à Tour & Taxis), alors que les évènements organisés par le MR ont régulièrement créé des remous ces derniers mois. La Foire du Livre aurait proposé des alternatives, plaçant le stand du Centre du Jean Gol à un endroit plus facile à sécuriser, mais sans réponse positive de la part du centre d’études.

“Cette exclusion (…) constitue une décision illégale, discriminatoire et politiquement motivée, contraire à la liberté d’expression et au pluralisme qui devraient caractériser un événement culturel subsidié“, soutient jeudi le MR. Les organisateurs ont invité toutes les parties prenantes à discuter pour tenter de trouver une solution hors du cadre judiciaire. La concertation devrait avoir lieu en début de semaine prochaine.

Belga