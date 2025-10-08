Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Agression sexuelle présumée dans une école : la ministre réagit

Un surveillant externe aurait commis une agression sexuelle envers un enfant de trois ans.

La directrice du pouvoir organisateur de l’Institut Notre-Dame Willemyns à Anderlecht, Marie-Noëlle Donneaux, a reconnu mardi sur BX1 que le délai de réaction après l’agression sexuelle présumée d’un enfant de trois ans “aurait pu, dû, être plus court“. Les faits ont été commis le 24 septembre, mais la direction n’a été prévenue que le 29, a-t-elle précisé. “Nous avons pris le temps de solliciter les équipes mobiles et le PMS pour assurer la meilleure communication et le meilleur accompagnement possible. Mais le mieux est parfois l’ennemi du bien“, a-t-elle ajouté, tout en affirmant comprendre “l’émotion et la colère légitimes des parents“.

Le moniteur mis en cause, âgé de 28 ans et employé par l’ASBL Kids Explorers Sport, a été immédiatement licencié pour faute grave dès que l’association a été informée. Les faits ont été transmis à la police et au parquet. L’école assure que les faits concernent “un seul élève”.

Profonde consternation

La ministre francophone de l’Enfance, Valérie Lescrenier (Les Engagés), a exprimé sa “profonde consternation” face à cette affaire. “La protection des enfants est une responsabilité absolue“, a-t-elle déclaré, rappelant que toute autorité scolaire doit “prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des enfants et prévenir tout acte répréhensible“.

Selon la ministre, l’établissement a pris les mesures adéquates “tant à l’égard de l’association que de la personne mise en cause“, et un suivi a été engagé pour les familles. Elle a réaffirmé sa “tolérance zéro face à toute atteinte à la dignité des mineurs” et assuré qu’elle suivrait de près la suite de la procédure.

Belga, image Belga

Lire aussi :

Partager l'article

08 octobre 2025 - 14h38
Modifié le 08 octobre 2025 - 14h47
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales