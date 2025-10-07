Anderlecht : une plainte déposée pour une agression sexuelle dans une école maternelle

Les faits se seraient produits le 24 septembre dernier et une assistante maternelle de l’école aurait été témoin des faits.

Une plainte a été déposée à la suite d’un présumé viol dans la section maternelle de l’Institut Notre-Dame à Anderlecht, relèvent nos confrères de La Capitale et de la Dernière Heure. L’établissement est situé rue Adolphe Willemyns. Un enfant de 3 ans aurait été victime d’une agression sexuelle commise par un employé externe qui travaillait pour une ASBL qui fournit du personnel pour les garderies scolaires.

Les faits se seraient produits le 24 septembre dernier et une assistante maternelle de l’école aurait été témoin des faits, indique Marie-Noëlle Donneaux, présidente du pouvoir organisateur (P.O.) de l’école à nos confrères. Elle aurait été prodondément choquée et n’aurait prévenu la direction de l’école que quelques jours plus tard.

Un centre PMS a été avisé des faits dans l’objectif d’apporter un soutien aux parents concernés et de contacter les parents des autres enfants.

Le dossier a été pris en charge par la police et le parquet de Bruxelles et l’employé a été licencié. La direction de l’école assure que les faits concernent un seul élève.

