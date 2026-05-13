Asile et migration : Action contre les visites domiciliaires de l’Arizona devant le siège des Engagés

Une cinquantaine de militants, opposés au projet de loi sur les visites domiciliaires, ont installé mercredi soir un campement devant le siège du parti Les Engagés, rue du Commerce à Bruxelles. Plusieurs tentes ont été montées sur place à l’approche d’une action baptisée “Stop aux visites domiciliaires”. Les militants demandent aux Engagés de retirer leur soutien au texte.

Peu avant 19h00, un important dispositif policier était déjà déployé dans le quartier. La rue du Commerce devait être fermée à la circulation dans les deux sens afin d’encadrer le rassemblement.

L’action entend dénoncer le soutien des Engagés au projet de loi sur les “visites domiciliaires”, qui permettrait sous certaines conditions des interventions policières dans des domiciles afin d’y interpeller des personnes en séjour irrégulier. Les militants accusent le parti centriste d’avoir abandonné les positions qu’il défendait auparavant sur les questions migratoires.

Dans un communiqué, les organisateurs rappellent notamment une action menée en 2022 par des responsables et militants des Engagés, alors dans l’opposition fédérale, qui avaient passé une nuit sous tente pour dénoncer la crise de l’accueil des demandeurs d’asile et défendre les droits fondamentaux des personnes exilées. Parmi les participants figuraient notamment Yvan Verougstraete, Vanessa Matz, François Desquesnes et Ismaël Nuino. Les militants estiment que le projet actuel constitue une “ligne rouge” en permettant, selon eux, des “traques migratoires dans l’intimité des lieux de vie”.

Belga