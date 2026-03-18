Action d’Extinction Rebellion devant le lobby européen de la chimie Cefic

Des militants d’Extinction Rebellion (XR) ont mené une action mercredi vers 17h30 devant le siège du Conseil européen de l’industrie chimique (Cefic )à Bruxelles. Les manifestants ont dénoncé ce qu’ils qualifient d'”influence extrêmement toxique” de ce lobby sur la politique européenne.

Les militants se sont rassemblés devant le bâtiment du Cefic, rue Belliard, brandissant des banderoles le qualifiant symboliquement de “décharge de déchets toxiques“. Au son de “Toxic” de Britney Spears, ils ont dénoncé “l’influence toxique du Cefic sur la politique européenne, et notamment son lobbying visant à affaiblir un large éventail de législations protectrices du climat et de la nature“.

Selon XR, il est le plus important lobby industriel de Bruxelles, avec un budget annuel d’environ 45 millions d’euros. L’organisation représente des entreprises telles que BASF, Bayer, ExxonMobil, Shell et TotalEnergies, entre autres. Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne “People Over Lobbies” (Les personnes avant les lobbies) d’Extinction Rebellion, qui vise particulièrement les énergies fossiles et les pratiques de lobbying “écocidaires“.

►Lire aussi | Action symbolique d’Extinction Rebellion devant les bureaux d’un lobby d’armement européen

Les militants dénoncent également la Antwerp Declaration, dans laquelle la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est engagée auprès des dirigeants industriels à revoir la réglementation. “Il y a deux ans, le Cefic a organisé une réunion à Anvers avec les CEO de grandes entreprises et la présidente de la Commission européenne en personne. Elle y a signé une déclaration dans laquelle elle promettait en substance à ces chefs d’entreprise que, désormais, la politique climatique et environnementale servirait leurs profits, et non notre avenir“, affirme XR. Le mouvement a annoncé qu’il poursuivrait ses actions “jusqu’à ce que l’influence des lobbies néfastes soit stoppée“.

Belga