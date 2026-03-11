3e édition de L’immense festival : pour entendre les voix du mal-logement à Bruxelles

La troisième édition de L’immense festival se tiendra à Bruxelles du 13 au 29 mars, avec 30 événements portés par dix organisations à l’initiative du Syndicat des immenses, collectif de personnes concernées par le mal-logement ou le non-logement. Le terme “immenses” désigne, selon le collectif, des “Individus dans une Merde Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences”.

Le festival veut, comme lors des éditions précédentes, faire le lien entre militantisme et culture autour de la question du logement abordable. Son quartier général s’installera à Globe Aroma. Expositions, films, conférences gesticulées, balades, spectacles et débats y seront notamment proposés. Selon les organisateurs, l’objectif est à la fois de rendre plus visibles les réalités du mal-logement et du non-logement, et de mettre en avant des solutions concrètes face à ce qu’ils qualifient de “fléau sociétal“.

Le collectif défend aussi l’usage du mot “sans-chez-soirisme“, qu’il préfère à celui de sans-abrisme, pour désigner la privation d’un “authentique chez-soi“. Il insiste sur le fait qu’il n’existe pas, selon lui, de “crise du logement” en soi, mais bien une crise du logement abordable. Parmi les nouveautés de cette troisième édition figure d’abord “L’immense village“, prévu le 14 mars, qui rassemblera un réseau d’associations actives sur ces enjeux. Les personnes concernées pourront y faire entendre leur vécu et leur colère face à une situation qui touche, selon le collectif, près de la moitié de la population bruxelloise.

Une “immense balade” est ensuite annoncée le 15 mars, avec un parcours ponctué d’activités dans des rues choisies en lien avec ce combat. Le 18 mars marquera aussi le lancement d'”Edohahah“, présentée comme une journée européenne d’actions humoristiques contre le sans-chez-soirisme. Enfin, une master class de Juha Kaakinen, annoncée le 23 mars, apportera un éclairage sur les solutions existantes.

