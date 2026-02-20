150 personnes rassemblées à Saint-Josse contre l’extrême droite

Environ 150 personnes ont participé jeudi soir à une manifestation contre le fascisme et l’extrême droite à Saint-Josse-ten-Noode. Cette manifestation était initialement une réaction au projet du groupe nationaliste flamand Voorpost de commémorer à Bruxelles la mort violente de l’activiste français Quentin Deranque.

Un rassemblement de Voorpost, une organisation d’extrême droite flamande, devait avoir lieu, ce jeudi soir, sur la place Surlet de Chokier, située devant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans l’après-midi, Voorpost a finalement annoncé l’annulation de la commémoration de jeudi et son déplacement à une date à venir.

Malgré cette annulation, le Front Antifasciste Bruxellois a maintenu son rassemblement. “On pense que même si l’extrême droite a décidé de pas venir dans les rues aujourd’hui. En fait, l’extrême droite est déjà présente partout, dans les médias, à la télé, dans les politiques, etc. Et donc toute action antifasciste, c’est une action qui permet de répondre à la mobilisation fasciste et à la mobilisation pour l’extrême droite. Pour nous, c’est important de profiter du momentum et de cette force qu’on a, pour montrer que les antifas sont présents et qu’ils vont se battre à côté des quartiers, à côté des classes populaires contre l’extrême droite.”, explique B. Beek, membre du Front.

La mort de Quentin Deranque, 23 ans, fait la Une des médias en France. Cet étudiant et militant français d’extrême droite est décédé la semaine dernière après avoir été agressé lors d’une manifestation à Lyon organisée par le collectif d’extrême droite Némésis. Le groupe antifasciste et d’extrême gauche “La Jeune Garde” est soupçonné d’être à l’origine de cette agression.