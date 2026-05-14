Tribunal de l’entreprise Bruxelles : la demande de procédure de réorganisation judiciaire introduite par Gérald Hibert rejetée

Le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a rejeté mercredi la requête en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) introduite par le groupe immobilier de Gérald Hibert, composé de 22 sociétés.

Le tribunal a estimé que la requête était irrecevable. Il a motivé sa décision par des moyens de procédure, sans se prononcer sur le fond du dossier, a indiqué une source proche du dossier à Belga mercredi. Le groupe GH, représenté entre autres par l’avocat Yves Brulard, a immédiatement annoncé faire appel de la décision du tribunal de l’entreprise de Bruxelles.

En parallèle à la demande de PRJ, une audience était fixée au 18 mai devant le tribunal de l’entreprise pour débattre de la mise en faillite des 22 sociétés du groupe immobilier. Ces débats seront probablement suspendus, le temps que la cour d’appel se prononce sur le recours annoncé par les avocats du groupe GH.

► Lire aussi | Le magnat de l’immobilier belge Gérald Hibert cité en faillite

Le groupe GH, propriétaire de 130 biens immobiliers dont plusieurs boutiques de luxe situées à Bruxelles et à Paris, est en difficultés financières depuis la crise sanitaire du Covid-19, la crise énergétique, la hausse des taux d’intérêt et les mutations du marché immobilier.

Le fonds états-unien Revetas, spécialisé dans l’investissement immobilier international, serait prêt à injecter 500 millions d’euros dans le groupe GH pour qu’il évite la faillite.

Belga