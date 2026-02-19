 Aller au contenu principal
BX1

Un rassemblement d’extrême droite prévu ce soir est finalement annulé

Le rassemblement prévu ce jeudi soir place Surlet de Chokier par l’organisation d’extrême droite Voorpost a été annulé, a annoncé le groupe sur les réseaux sociaux.

Un rassemblement de Voorpost, une organisation d’extrême droite flamande, devait avoir lieu, ce jeudi soir, sur la place Surlet de Chokier, située devant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il n’aura finalement pas lieu, a annoncé Voorpost sur les réseaux sociaux.

Celle-ci visait, selon l’organisation, à rendre hommage à Quentin Deranque, un militant nationaliste identitaire décédé après avoir été roué de coups à Lyon. Voorpost justifie son annulation en expliquant que “plusieurs groupements d’extrême gauche” appelleraient à “perturber activement et violemment cette commémoration“. Des organisations antifascistes ont en effet appelé une contre-manifestation sur la place Saint-Josse, “sans confrontation avec le Voorpost“. Le Front antifasciste bruxellois annonce toutefois que sa mobilisation est maintenue.

► Voir aussi | Il y a du Neuf – François Debras – ULiège – Quand peut-on qualifier un discours ou une position politique d’extrême droite?

La rédaction – Photo : Google Street View

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales