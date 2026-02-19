Un rassemblement d’extrême droite prévu ce soir est finalement annulé

Le rassemblement prévu ce jeudi soir place Surlet de Chokier par l’organisation d’extrême droite Voorpost a été annulé, a annoncé le groupe sur les réseaux sociaux.

Un rassemblement de Voorpost, une organisation d’extrême droite flamande, devait avoir lieu, ce jeudi soir, sur la place Surlet de Chokier, située devant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il n’aura finalement pas lieu, a annoncé Voorpost sur les réseaux sociaux.

Celle-ci visait, selon l’organisation, à rendre hommage à Quentin Deranque, un militant nationaliste identitaire décédé après avoir été roué de coups à Lyon. Voorpost justifie son annulation en expliquant que “plusieurs groupements d’extrême gauche” appelleraient à “perturber activement et violemment cette commémoration“. Des organisations antifascistes ont en effet appelé une contre-manifestation sur la place Saint-Josse, “sans confrontation avec le Voorpost“. Le Front antifasciste bruxellois annonce toutefois que sa mobilisation est maintenue.

