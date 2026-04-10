Woluwe-Saint-Lambert : lancement d’une enquête publique pour revoir l’avenue Georges Henri

Une enquête publique est ouverte depuis le 8 avril et court jusqu’au 7 mai concernant le projet de réaménagement de l’avenue Georges Henri, à Woluwe-Saint-Lambert. La commission de concertation est, elle, prévue le 22 mai.

Le projet porte sur le tronçon entre les numéros 164 et 392 de l’avenue. La commune souhaite revoir l’espace public de façade à façade, avec des trottoirs élargis à 3,70 mètres, tout en maintenant le double sens de circulation — une condition jugée indispensable pour les trois lignes de bus qui empruntent l’axe. Une cinquantaine d’arbres seront plantés, et les emplacements vélo portés à 112, dont un box sécurisé pour 20 vélos.

Le projet prévoit également la création d’un nouvel espace de rencontre place Degrooff, ainsi qu’une revitalisation commerciale de l’avenue, qui compte près de 200 commerces. Si les comités de quartier accueillent favorablement l’initiative, certains commerçants s’inquiètent de la suppression d’une trentaine de places de parking.

La commune indique qu’il en restera 83 sur l’ensemble de l’axe. “On augmente aussi les places pour les vélos avec 112 emplacements et un box sécurisé pour 20 vélos”, ajoute Philippe Jaquemyns, échevin de la gestion de l’espace public

Du côté de l’opposition, Ecolo estime que les arbitrages restent trop favorables à l’automobile. Le parti rappelle que 50 % des usagers de l’avenue s’y rendent à pied, contre 15 % en voiture, et juge que l’élargissement prévu de la voirie pour les bus pourrait se faire au détriment des piétons.

■ Reportage de Claire Vermeulen et Frédéric De Henau