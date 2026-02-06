Woluwe-Saint-Lambert : découverte des premiers aménagements de l’ancien Cora

Le Shopping Cora de Woluwe-Saint-Lambert entame une nouvelle phase de sa transformation.

Si certaines allées rénovées sont déjà éclairées par des néons modernes, d’autres restent encore fortement marquées par les travaux.

La première phase du chantier est désormais achevée, et plusieurs nouvelles enseignes viennent d’être annoncées. Parmi elles, Kiabi, qui ouvrira ses portes en avril, suivi durant l’été par Aldi, Dreamland, Extra Shop, JYSK et Dreambaby, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques.

Ces commerces s’installeront également sur le site d’Anderlecht. À Woluwe-Saint-Lambert, les enseignes déjà présentes ont été conservées, une décision rassurante pour les travailleurs du site après l’annonce de la fermeture des magasins Cora.

Sur les deux sites bruxellois, 200 à 300 emplois devraient être créés. Toutefois, le chantier est encore loin d’être terminé : 70 % de la galerie reste à construire, et seul le magasin Delhaize est actuellement ouvert. Les riverains, partagés entre curiosité et impatience, attendent de pouvoir juger le projet une fois l’ensemble achevé.

À terme, le centre entend se positionner comme un commerce de proximité, sans rivaliser avec le Woluwe Shopping Center voisin.

■ Reportage de Léa Dubuc et Béatrice Broutout