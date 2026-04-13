Uccle: la crèche Youplaboum en difficulté

Conséquence des coupes budgétaires : à Uccle, la crèche Youplaboum va perdre une partie des subsides d’aide à l’emploi. Un tiers des postes sont menacés. L’équipe craint aujourd’hui pour la survie du projet.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Thomas Potier et Nicolas Scheenaerts

A Bruxelles, trois secteurs subissent, entre autres, les conséquences de la réduction du financement des contrats ACS (agents contractuels subventionnés): l’accueil de la petite enfance, l’aide à la jeunesse et l’insertion socioprofessionnelle. Selon Unessa, la fédération de l’aide et des soins aux personnes, un tiers des emplois parmi ses affiliés bruxellois se verraient ainsi menacés par la limitation du financement des contrats ACS. “S’agissant souvent de petits effectifs, l’effet serait dévastateur“, note la fédération.

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Lors de son conclave budgétaire de l’automne dernier, le gouvernement de la FWB a par ailleurs décidé de geler en 2026 l’indexation des moyens affectés aux crèches.

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