La saison des jacinthes est ouverte au Bois de Hal

Le festival annuel des jacinthes au bois de Hal, dans le Brabant flamand, a été inauguré ce samedi, quelques jours plus tôt que d’habitude en raison de la floraison précoce de ces petits fleurs violettes. Plusieurs mesures ont été prises par les autorités afin d’accueillir au mieux les dizaines de milliers de touristes qui viennent chaque année admirer au printemps ce magnifique tapis de fleurs sauvages.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Morgan Vanhoobrouck et Manu Carpiaux

Le bois de Hal, qui fait partie du parc national des Forêts du Brabant, est devenu l’un des sites naturels les plus prisés de Belgique en raison du spectacle féérique qu’offrent en avril ses milliers de jacinthes aux jolies nuances de bleu et de violet. Cette renommée met toutefois la région à rude épreuve alors que de nombreux visiteurs convergent vers la réserve naturelle pour s’extasier devant ce spectacle enchanteur. Plusieurs mesures ont été dès lors été prises par les autorités afin de préserver la nature.

Au total, 25 kilomètres de corde ont été installés le long des sentiers de randonnée afin d’empêcher les visiteurs de piétiner les jacinthes. Les amoureux de la nature sont par ailleurs encouragés à délaisser autant que possible leur voiture et de lui préférer les transports en commun, la marche-à-pied ou le vélo pour rejoindre le site. Un service gratuit de navettes est d’ailleurs organisé entre la gare de Hal et l’orée du bois. Ce service est accessible les 11, 12, 18, 19, 20, 25 et 26 avril ainsi que le 1er mai, de 09h00 à 19H00. Les contrôles de stationnement interdit seront renforcés durant cette période.