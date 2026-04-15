Le restaurant Entropy fermera en juin pour se réinventer

Le restaurant Entropy, situé au centre de Bruxelles, fermera ses portes à la fin du mois de juin. Une décision ne s’explique pas par un manque de succès, mais par une volonté de se réinventer.

Porté par le chef Elliot Van de Velde et son épouse Adeline Barras, l’établissement s’est imposé au fil des années avec une identité forte, axée notamment sur une cuisine végétale, durable et en circuit court. Une approche qui lui a valu plusieurs reconnaissances, tant auprès du public que de guides spécialisés.

Cette fermeture s’inscrit en réalité dans une volonté d’évolution du projet. L’équipe souhaite poursuivre sur cette lancée, mais sous une autre forme encore à définir.

Entropy ne disparaît donc pas complètement, mais tourne une page pour mieux se réinventer.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Marjorie Fellinger