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Summer Space Festival: deux jours pour découvrir l’espace à la Gare Maritime

Pour sa cinquième édition, le Summer Space Festival a investi la Gare Maritime de Tour & Taxis ce week-end. Entrée gratuite, activités pour petits et grands, conférences avec des professionnels du secteur : l’espace s’est fait accessible à tous.

Parmi les stands, des météorites à toucher, un simulateur d’orbite, et même des fusées à eau à lancer soi-même. L’objectif affiché par les organisateurs est simple : des mots simples, des outils qui impressionnent un petit peu, pour être accessible à tous. Des astronautes étaient également présents pour partager leur expérience, dont l’un ayant volé à bord de la station Mir en 1997.

Le club d’astronomie bruxellois Latitude 5050 était aussi de la partie, prêt à accueillir de nouveaux membres parmi les visiteurs conquis. Le festival se poursuit jusqu’à demain, et l’entrée reste gratuite.

■ Reportage de Valentine Rolus, Olivia Bronsart et Quentin Carbonnelle

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